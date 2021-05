Politsei tegi Saaremaal seoses WOW keskusega läbiotsimisi

Lääne ringkonnaprokuratuur kinnitas ERR-ile, et keskkriminaalpolitsei teostab Saaremaal läbiotsimisi soodustuskelmuse paragrahvi alusel algatatud kriminaalasja raames, kuid kes on kahtlustuse saanud ja milles neid kahtlustatakse, prokuratuur ei öelnud.

PPA pressiesindaja Leana Loide ütles ERR-ile, et läbiotsimised toimusid esmaspäeval ja teisipäeval, hetkel kedagi vahi alla ei ole võetud.

"Täna ja eile otsis keskkriminaalpolitsei läbi Saaremaal äriühingute ruume seoses kahe toetusmeetmest raha taotlemisega. Kriminaalasi alustati soodustuskelmuse kahtluse kontrollimiseks ning uuritakse aastatel 2018-2021 esitatud taotluste õigsust," lausus Loide.

"Uurimine ja tõendite kogumine jätkub, praegu ei ole võimalik detaile kahtlustuse või kahtlusaluste kohta täpsustada," lisas ta.

Prokuratuuri kinnitusel on praegu kahtlustus esitatud ainult juriidilistele isikutele.

Äripäev kirjutas kolmapäeval, et keskkriminaalpolitsei tegi Saaremaal läbiotsimisi seoses ärimees Tullio Libliku arendatava WOW Keskusega ja sellele antud 3,4 miljoni euro suuruse laenuga, mis tuli maaelu arendamise sihtasutuselt (MES).

Lääne ringkonnaprokuratuur teatas, et kriminaalasi ei ole seotud MES laenuga.

Tullio Liblik ise eitas läbiotsimisi ja ütles Äripäevale, et MES-iga on kõik väga hästi ja et ta alles hiljuti sai sealt ühe riigi garantii.

MES-i juhatuse esimees Raul Rosenberg ütles ERR-ile, et ta ei tea võimalikust kriminaalasjast ja kahtlustustest mitte midagi.