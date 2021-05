Estiko lõpetab Dorpati konverentsikeskuse tegevuse

Tasku keskuse neljandal korrusel tegutsenud üheksa saaliga konverentsikeskust külastas enne pandeemiat keskmiselt 100 000 inimest aastas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Estiko Grupi juhi Kristo Seli sõnul andis 13 aastat tegutsenud keskuse sulgemiseks põhjuse koroonakriis, sest sisuliselt aasta aega on saalid seisnud tühjana.

"Siin on mitu põhjust. Esiteks me ei usu konverentsiturismi kiiresse taastumisse. Teiseks me tahame Tasku keskusele pakkuda rohkem kui konverentsikeskus nendel järgnevatel aastatel suudab. Kolmandaks kindlasti ka see, et konverentsikeskusena me konkureerime tegelikult avaliku sektori ettevõtetega peamiselt," selgitas Seli.