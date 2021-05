Merkel: Saksamaa võib anda Vene ja Valgevene poliitpõgenikele peavarju

"On tõeliselt tähtis, mõeldes näiteks Valgevenele või Venemaale, mitte unustada neid inimesi, kellel on julgust," rääkis Merkel hollandi tudengitega natsi-saksamaa okupatsiooni lõppemise aastapäeval peetud videokohtumisel.

"Meie jaoks Ida-Saksamaal, kus ma elasin, oli alati väga tähtis, et vangistatud inimeste, mitte minu, vaid teiste, nimesid ei unustataks mitte iialgi. Et nad oleksid alati alles. Kui mõelda näiteks Valgevenele, siis on väga tähtis, et me ei unustaks kõiki neid, keda vangistati, ja kasutaksime kõiki poliitilisi kontakte ning oleksime võimelised pakkuma peavarju Saksamaal neile, kes on otseses ohus ja kui see neile sobib," ütles Saksa valitsusjuht.