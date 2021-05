Omavalitsused tõstavad munitsipaalkorterite üüri

Kuna munitsipaalkorterite üür on iga omavalitsuse enda määrata, on ka hinnad ja nende muutus piirkonniti erinevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu tõstis mai alguses munitsipaalkorterite üüri ühe kolmandiku võrra. Samas oli Pärnu linnavalitsuse elamumajanduse peaspetsialisti Liivi Vaidla sõnul hind muutumatu 2010. aastast. Tartu linn on aga munitsipaalkorterite üüri juba aastaid stabiilselt tõstnud.

"Üürilepingute järgi on linnal võimalus igal aastal üüri tõsta kuni kümme protsenti ja linn on ka seda seni kasutanud. Põhjus ongi eelkõige selles, et täna üürist laekuvad summad ei kata ära meie elamutesse tehtavaid kulutusi," selgitas Tartu linnavalitsuse eluruumide teenistuse juhataja Mait Raig.

Tallinn ei ole aga viimastel aastatel munitsipaalkorterites hindu tõstnud. Linna pakutavat elamispinda ootab keskmiselt 2500 kuni 3500 inimest, mis on aga tekitanud linnale vajaduse kortereid juurde ehitada. Uute korterite ehitamisega kaasneb aga lähiajal paratamatult keskmise üüri tõus ka Tallinna munitsipaalkorterites.

"Kui ma täna räägin keskmisest hinnast, siis võib-olla ongi see keskmine korteri üürihind natuke alla kahe euro. Aga iga uus maja, eks me liigu selles suunas, et kui ma rääkisin näiteks Põhja-Tallinnas uute võimalike üüripindade ehitamisest või Tammsaare teel, siis eks see ruutmeetri hind kolme ja viie euro vahel võiks ju olla," rääkis abilinnapea Eha Võrk.

Keskmine üür kasvaks, sest uued korterid oleksid kallimad.

Praegu kasutuses olevate korterite üürihinnad loodetakse hoida stabiilsena. "Kui vaataja tunneb huvi, et kas me ka olemasolevatel korteritel üürihinda tõstame, siis ega seda välistada ei saa, aga isegi kui Tallinnal või omavalitsusel oleks soovi tõsta, siis on teatud protsendid, millest rohkem ei tohi tõsta ja on olemas normaalne aeg, mis tuleb ette anda teada," rääkis Võrk.

Tartu linna eesmärk on aga jõuda üürimääradega 80 protsendini eraturu üürimääradest.