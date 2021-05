Lähipäevil püsib vihmane ja jahe ilm

Eelolevad päevad on vihmahoogudega ning kõledad.

Neljapäeva öösel sajab kohati vihma, vastu hommikut muutub sadu laialdasemaks. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilvine ja laialdaselt vihmahoogudega. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest, Põhja-Eestis idakaarest. Õhutemperatuur on 5 kraadi ringis.

Päeval sajab kohati vihma. Põhja-Eestis on tuul nõrk ja muutliku suunaga, lõuna pool pöördub edelasse ja tugevneb 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 11 kraadi.

Reedel kaugeneb madalrõhkkond Soome põhjaaladele, aga selle serva mööda liigub üle Eesti hoovihmapilvi.

Laupäeval on lõuna poolt veel üks madalrõhkkond tulekul, aga selle sajud peaksid põhiliselt Eesti idaosaga piirduma. Õhk on üsna jahe.

Pühapäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on ilusam. Öö on 0 kraadi lähedane, päevasoe kerkib juba kraad kuni 4 üle 10 piiri.

Uus nädal peibutab suvise soojaga.