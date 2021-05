Põlvamaal otsitakse lahendusi nakatumispuhanguga toimetulekuks

Põlva vallavanem Georg Pelisaar ütles, et vallavalitsusel on neile, kes ei taha nakatada pereliikmeid, pakkuda mõned elamispinnad, kus isolatsiooniaeg mööda saata.

"Aga kahtlemata on kõige keerulisem ettevõtjatel, kuigi üheks lahenduseks, mida me oleme arutanud, on ka see, et kasvõi kümneks päevaks tootmine seisata. Aga iga ettevõtte puhul pole see võimalik, kuivõrd ootavad lepingud ja kui tegemist on loomakasvatusega, siis loomulikult ei tule see kõne allagi, et ühel päeval loomad jäävad hooldamata," rääkis Pelisaar.

Kolmes ettevõttes tekkinud nakkuskolde tõttu on vallas haigestunud üle 40 inimese.