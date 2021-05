Valitsus toetas piirangute pikendamist nädala võrra

Valitsuse pressiesindaja teatel kiitis valitsus neljapäevasel istungil eelnõu, mille kohaselt pikenevad seoses epidemioloogilise olukorraga koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud 9. maist 16. maini (kaasa arvatud).

Järgida tuleb piiranguid, mis kehtivad sise- ja välistingimustes sportimisele, noorsootööle, huvitegevusele- ja haridusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele. Samuti on piiratud spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist.

Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad peavad olema külastajate jaoks suletud, välja arvatud juba varasemalt sätestatud erandid.

Avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid ning meelelahutusteenuse osutamine sisetingimustes ei ole lubatud. Välistingimustes on see lubatud, kui tagatakse, et osalejate arv ei oleks suurem kui kümme inimest rühmas ja osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 150 inimest. Kell 21-6 ei ole need tegevused ja üritused lubatud.

Toitlustusettevõtted võivad klientidele toitu üksnes kaasa müüa, väliterrassidel tohib kohapeal süüa-juua, kuid järgida tuleb maksimaalselt kuni kümnest inimesest koosnevat rühma, ruumitäitumuse ja lahtiolekuaja piirangut. Kehtestatud on piirangud ja meetmed kauplemisele ja teenuse osutamisele.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on kehtivate piirangute säilitamine vajalik.

"Lisaks on praegu raske prognoosida 3. mail jõustunud muudatuste mõju nakatumisnäitajatele. Täiendavaid muudatusi piirangutes saab teha üksnes siis, kui kaks nädalat pärast piirangute leevendamist püsib nakatumiskordaja stabiilselt alla ühe ja nakatumine on jätkuvalt langustrendis. Seetõttu ei ole uued piirangute ja meetmete leevendused hetkel võimalikud," teatas valitsuse pressiesindaja.