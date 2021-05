Moskva võimud loodavad piiride avanemisele ja massilisele turismile

Moskva on valmis võtma vastu massiliselt välisturiste, kes võivad hakata saabuma juba tänavu, ütles neljapäeval aselinnapea Natalja Sergunina.

"Ma (...) loodan väga, et saame sel aastal sellest piirist üle, kui piirid ikkagi avanevad, olgu või piirangutega," ütles Sergunina veebiteabetunnis.

Sergunina lisas, et Venemaa pealinn on selleks sündmuseks valmis. Tema sõnul näitas linna turismivalmidust 2019. aasta tulemus, mil Moskvat väisas 25 miljonit turisti.

"Arvame, et seda on vähe, oleme valmis märksa suuremaks turismivooluks," rõhutas Sergunina.

"Siin on esmajoones küsimus teistele riikidele - millal nad oma kodanikke välja hakkavad laskma (...) ja need on moskvalaste jaoks ohutud," märkis aselinnapea.

Koroonapiirangute tõttu on Euroopast Venemaale reisimine viimase aasta jooksul olnud sama hästi kui võimatu.