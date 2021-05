Merko Ehituse kasum kasvas esimeses kvartalis aastavõrdluses 67 protsenti

Ettevõtte müügitulu kerkis aastatagusega võrreldes seitse protsenti 60 miljoni euroni. Puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot, kasvades aastaga 67 protsenti.

Viimasel ajal on Merko keskendunud pigem oma arendustele kui ehitusteenuse müügile. Ettevõtte suuremad arendusprojektid Eestis on Noblessneri, Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva Tallinnas.

Esimeses kvartalis kasvas ka uute ehituslepingute arv.

"Merko äritegevus on jaotatud kaheks: ehitus, kus me müüme ehitusteenust, ja oma arendus. Kui räägime ehitusteenuse osutamisest, siis see toob küll suure käibe, aga kasumlikkus on oluliselt madalam kui see, et ise kortereid müüa. Tooni on praegu andnud just meie oma korterite arendamine, kuigi me jätkame ka ehitusteenuse pakkumisega. Aga kuna korterite müük on väga hästi läinud, siis sealt on ka suurem kasum tulnud," selgitas Merko Ehituse finantsüksuse juht Priit Roosimägi "Aktuaalsele kaamerale".