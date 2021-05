Reedel sajuhood kestavad

Reede öö on valdavalt pilvine, lääne pool on vahelduvaid selgimisi. Aeg-ajalt sajab vihma ja kohati on udu. Põhja-Eestis puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, Lõuna-Eestis edelatuul 4 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Temperatuur on kõikjal 3 kuni 5 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on enamasti pilvine ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Põhja-Eestis puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, mujal valdavalt lääne- ja edelatuul 4 kuni 10, iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on keskmiselt 5 kraadi.

Päeval on selgimisi rohkem, aga hoovihm kimbutab siiski. Pärastlõunal väheneb sajuvõimalus lääne poolt alates. Läänekaare tuul puhub 3 kuni 9, mõnel pool kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 6 kuni 10 kraadi juurde.

Nädalavahetus möödubki hoovihma seltsis, laupäeval on tihedam sadu just Ida-Eestis. Pühapäevane ennelõuna tuleb juba mõnevõrra selgem.

Uueks nädalaks lubab prognoos ilusat ilma - Eestini peaks jõudma lühike soojalaine, mis tõstab juba nädala alguses keskmise päevasooja 20 kraadi ümber.