ERR jätkab kõnelusi sidefirmadega teleprogrammide edastamise üle

ERR-i eesmärk on saada rahvusringhäälingu programmide taasedastamise eest õiglast tasu ning uuendada seniseid lepingutingimusi, ütles ERR-i poolne läbirääkija Toomas Luhats.

Seni makstavad tasud on olnud väga madalad võrreldes programmide tootmiskulude ja ka teistele programmitootjatele makstavate tasudega.

Suurema klientide arvuga operaatoritest saab nimetada Telia, Elisa Eesti, STV ja TV Play Baltics (endine Viasat).

Sideoperaatoritega sõlmitud lepingud kehtivad 30. juunini, läbirääkimised uue perioodi tingimuste kokkuleppimiseks algasid 2020. aasta algul.

Samas leping TV Play Balticsiga on lõppenud juba 2021. aasta algusest, kuid operaator jätkab ERR-i programmide taasedastamist ega nõustu ERR-i pakutud tingimustega. Seni on ERR seda tolereerinud lootuses, et tasude suuruses saadakse kokkuleppele, ütles Luhats.

ERR on turuolukorrale vastava ja osapooltele sobiva litsentsilepingu sõlminud juba uue tulija Apolloga (OMG AS).

"Läbirääkimiste käigus oleme teinud ka TV Play Balticsile mitu pakkumist. ERR-i eesmärk on jõuda tingimuste osas kokkuleppele, TV Play Baltics esindajad on jäigalt tagasi lükanud kõik kompromissettepanekud. Kui lepingu tingimuste osas kokkuleppele ei jõuta, on ERR sunnitud üle vaatama koostöö jätkamise," ütles Luhats.

Teleprogrammide taasedastamise lubamiseks ja keelamiseks annab aluse autoriõiguse seadus, kuna televisiooniorganisatsioonil tekivad autoriõigusega kaasnevad õigused, sealhulgas lubada ja keelata oma programmide taasedastamist (muutmata kujul, samaaegne ja katkematu edastamine) ja saada selle eest tasu (varaline autoriõigus).

Kaabellevioperaatorite suhtes kehtib Eestis ja paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides vastavalt elektroonilise side seadusele kohustus oma pakettides edastada avalik-õigusliku meediateenuse osutaja televisiooniprogramme ehk "must carry" reegel. Seadus võimaldab ERR-il küsida sellise taasedastamise eest tasu.

Erinev situatsioon on sideoperaatoritega, kellele ei laiene "must carry" kohustus.

TV Play Balticsile, kes opereerib 3 Groupi kanaleid, ei laiene seadusest tulenev "must carry" reegel. Küll oli vastav litsentsileping ERR-il nendega sõlmitud 2020. aasta lõpuni. Tegemist on tavapärase tsiviilõigusliku lepinguga, milles pooled peavad saavutama kokkuleppe lepingu tingimustes.