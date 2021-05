Alla 50-aastaste vaktsineerimise plaan selgub uuel nädalal

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et vaktsineerimise korralduse töörühm küll arutab teemat põhjalikult, ent arutelud jätkuvad uuel nädalal.

"Täna lihtsalt kaardistame ära, vaatame vaheseisule peale, palju on erinevates vanuserühmades seni vaktsineerituid, milline on tagasiside tervishoiuasutustest, milline on IKT-võimekus digiregistratuuris ja tervishoiuasutustes uute vaktsineerimisaegade avamiseks," selgitas Kiik. "Anname uue nädala alguses siis teada, milline on see ajaline raam, millal vaktsineerimine kõigile elanikele avatakse. Igal juhul see saab olema maikuu jooksul, maikuu teises pooles."

Välistatud pole, et vaktsineerimine ei lähe alla 50-aastastele lahti 17. maist kõigile korraga, vaid näiteks etapi kaupa - esmalt 40-49-aastased, seejärel ülejäänud. See tulebki töörühmas kokku leppida.

"Tuleb läbi rääkida ja kaardistada, kas avada 17. mail kõigile korraga või teha seda etapi kaupa, selleks et vältida sellist ülekoormuse riski ühest küljest nii IKT lahendustelt kui teisest küljest ka selles vaates, et me teame, et vaktsiine tuleb n-ö iganädalaste tarnetena, mitte ei tule meile korraga sadade tuhandete kaupa," põhjendas Kiik. "Meil tuleb paratamatult ka nõudlust ja pakkumist hajutada mai- ja juunikuu peale. Järk-järguliselt kõik Eestimaa elanikud saavad vaktsineerimise võimaluse."