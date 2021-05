Ida-Virumaal saab esmaspäevast töökohal vaktsineerida vanusest sõltumata

COVID-19 vaktsineerimise töörühm otsustas langetada Ida-Virumaal tööandjate juures vaktsineerimise vanusepiiri ennetähtaegselt, mis tähendab, et alates 10. maist on Ida-Virumaal võimalik töökohal vaktsineerimine inimestele alates 16. eluaastat.

Otsuse tegemisel lähtuti piirkonna nakatumistasemest, vaktsineeritutega hõlmatutest ja tööandjate tagasisidest, teatas sotsiaalministeerium.

"Oleme n-ö piloodi korras pakkunud kohapealset vaktsineerimist suurematele Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele ning praktika näitas, et ettevõtete suurest huvist hoolimata on 50 aasta vanusepiiri tõttu keeruline ka suurtes ettevõttes kokku saada korraga nii palju töötajaid, et vaktsineerijatel oleks mõttekas kohale sõita," kommenteeris töörühma juht Marek Seer.

Seer lisas, et kuna just Ida-Virumaal on praegu oluline vaktsineeritute osakaalu kiiresti tõsta, otsustati ettevõtetega konsulteerimise järel avada seal töökohas kaitsesüstimise kõigile vanusegruppidele planeeritust varem.

Seeri sõnul sõltub kaitsesüstimise tempo ja järjekord vaktsiinide tarnest ning teenusepakkuja logistikast. "Seetõttu võib minna aega, kuni kõigi soovi avaldanud tööandjateni jõuame. Palume kannatlikkust ja mõistmist," lisas ta.

Tingimused vanusepiirangust hoolimata tööandja juures vaktsineerimiseks on järgmised:

- ettevõte peab asuma Ida-Viru maakonnas (kooskõlastatult töörühmaga võib teha erandeid, kui ettevõte ei asu Ida-Virumaal, küll aga elab seal suurem osa töötajatest)

- suurem osa töötajatest ei saa teha kaugtööd (tootmine, sadamad, logistika, teenindus, põllumajandus jne)

- minimaalne vaktsineeritavate arv ettevõttes on 20 töötajat

- lubatud on vaktsineerida ka töötajate täiskasvanud pereliikmeid. Eriti teretulnud on eakamate pereliikmete julgustamine ja vaktsineerima toomine

Vaktsineerimine toimub ettevõttes kohapeal

Töökohal vaktsineerimine jätkub senises korralduses ka Harjumaal, ent esialgu jääb kehtima vanusepiirang. Vaktsineerimisest huvitatud tööandjatel, kelle juures töötab suurem hulk vaktsineerimisvalmis vähemalt 50-aastaseid töötajaid, kellel ei ole võimalik teha kaugtööd, tuleb oma soovist teada anda samale meiliaadressile.

Harjumaal on tööandjatele pakkuda AstraZeneca ja Jansseni vaktsiine.

Ida-Virumaal on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ligi 22 protsenti täiskasvanud elanikkonnast, samas kui Eestis keskmiselt on vaktsineeritud 33 protsenti.

Samas on nakatumine Ida-Virumaal Eesti keskmisest kõrgem ehk 544 nakatunut 100 000 inimese kohta viimase 14 päeva jooksul (Eestis keskmiselt 357).