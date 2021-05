Politsei tabas Ida-Virumaal narkootikumide käitlemises kahtlustatavad mehed

18. aprillil pidasid Jõhvi politseinikud koos kiirreageerijatega Kohtla-Järvel kinni 26-aastase mehe, kelle valdusest leiti ligi 120 grammi kokaiini ja 190 grammi kanepit.

Mõni päev hiljem toimunud politseioperatsiooni käigus peeti Kohtla-Järvel kinni narkootikumide käitlemises kahtlustatavad 34- ja 49-aastased mehed ning ka autojuht, kes transportis narkootikume. Läbiotsimise käigus leidsid politseinikud üle ühe kilogrammi kanepit ning 400 grammi amfetamiini.

Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning 26-, 34- ja 49-aastased mehed võeti vahi alla. 34-aastast meest on eelnevalt juba karistatud samalaadse teo eest.

Kahe kinnipidamise käigus leidis politsei ka sularaha summas 4559 eurot, mille puhul on alust arvata, et tegemist on kriminaalsel teel teenitud rahaga.

Jõhvi juhtivuurija Maarja Jaani sõnul mõjutab narkootikumide müük otseselt kuritegevust kogu piirkonnas, sest narkootikumide tarvitajad panevad sageli toime vargusi, ohustavad liiklust, sõites narkojoobes ja panevad toime muid õigusrikkumisi.