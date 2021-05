Tartu kohvikud otsivad väliala püstipanemiseks sobivaid tänavanurki

Kuna esmaspäevaks lubavad ilmaprognoosid suvetunnet, ootavad uue nädala algust eriti need ettevõtted, kellel on olemas väliterrass. Soovi oma teenindusala õue laiendada on sel aastal avaldanud Tartus ligi 40 kohvikut ja restorani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ühest küljest taotlusi on tulnud kindlasti rohkem kui varem. Teisest küljest on ka infopäringuid või huvipäringuid linna rohkem. Huvi tundnud on kindlasti need asutused, kes on kaubanduskeskustes, kellel ei ole väliala või väliterrassi võimalust," rääkis Tartu ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles.

Nii on linna poole pöördunud Tartu Kaubamaja sooviga leida oma kolmanda korruse söögikohtadele väline müügikoht.

"Õnneks sellistel burgerikohtadel nagu Vegmachine ja Viru Burger, on oma mobiilsed järelkärud, millega nad saaks tänavale tulla. Sealtpoolt see idee sündiski. Nad ise mõtlesid, et tooks välja n-ö foodtruck'idega, looks mõned istumiskohad ja oleks rohkem rahvale lähemal," rääkis Tartu Kaubamaja keskuse tegevjuht Kristel Liivapuu.

Kui ettevõtjatel on valmisolek ja toiduala ei piira tänaval liiklemist, on linn ka erilahenduste osas vastutulelik.

"Kui me võtame eelmise aasta kogemuse Vilniusest, kus vanalinn avati välikohvikutele, võtame Helsingi, kus keskväljak avati pop-up kohvikutele, siis me kindlasti saame kaasa mõelda, kas see on nüüd Raekoja plats, Küüni tänav, Pirogovi plats, mõni muu lahendus. Pigem ootame, et ettevõtja tuleb ja ütleb, mis lahendust ta soovib," ütles Lilles.

Ka mitmed kohvikud, kes varem tõstsid vaid mõne üksiku laua suveks õue, soovivad sel kevadel rohkem pinda. Näiteks plaanib uuel nädalal terrassi ehitama hakata Karlova linnaosa kohalik kohvipood.

"See tuleb kasuks. Terrassi me oleksime tahtnud teha nii või naa. Suvel on see ikkagi nii mõnus, kui saab väljas olla päikese käes, laiendada oma ruume, et ei peaks toas istuma," ütles Karlova Kohvi juhataja Miina Seer.

Müügikoha hooajalise laienduse eest Tartu linn renti ei küsi.