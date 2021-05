USA California osariigi elanikkond vähenes esimest korda

Reedel avaldatud andmed järgnevad USA rahvastikuameti eelmise nädala teatele, et California kaotab esmakordselt ühe koha kongressis, kuna viimasel aastakümnel on elanikkonna kasv olnud väiksem kui teistes osariikides.

Sellele vaatamata on 39,5 miljoni elanikuga California 52-liikmeline esindatus kongressis kõige suurem.

Viimastel aastatel on rohkem inimesi lahkunud Californiast kui sinna elama kolinud. Erinevad uuringud näitavad, et see on põhjustatud osariigi kõrgetest maksudest ja progressiivsest poliitikast. Paljud lahkuvad osariikidesse, kus avalik võim ei ole sama ühetaoliselt demokraatide käes.

Aastatel 2010-2020 lahkus umbes 6,1 miljonit inimest Californiast teistesse osariikidesse ning saabus 4,9 miljonit.

Rahvusvaheliste immigrantide saabumine ja surmadest suurem sündimus oli seni olnud piisav selle kaotuse kompenseerimiseks. Olukord muutus aga 2020. aastal.

Tavalisel aastal saabub teistest riikidest Californiasse 140 000 kuni 150 000 inimest. Eelmisel aastal oli neid ainult 29 000. Osariigi ametnike sõnul oli see otseselt mõjutatud eelmise presidendi Donald Trumpi administratsiooni otsusest peatada suureks osaks aastaks uute viisade väljastamine.

Üle maailma kehtestatud koroonapiirangud tekitasid ka 29-protsendise languse rahvusvaheliste tudengite seas, kes tulevad Californiasse. Neid oli umbes 53 000 inimest.

Sündide arv vähenes jätkuvalt, peegeldades üleriigilist trendi. Surmade arv aga kasvas, kuna eelmisel aastal nõudis COVID-19 Californias 51 000 inimese elu. See oli 19-protsendine kasv võrreldes eelnenud kolme aasta keskmisega.