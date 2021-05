Kirikutes toimuvad taas avalikud jumalateenistused

Põlva Maarja kiriku tornis helises pühapäeval kirikukell, mis kutsus inimesi avalikule jumalateenistusele. Silmas peetakse küll 25 protsendi täitumise nõuet, kuid suurtes maakirikutes selle nõude täitmisega probleeme ju ei ole.

"Pühapäevased jumalateenistused siin koroonapiirangute ajal toimusid avalikkusele üksnes veebiülekande vahendusel ja nüüd sellest pühapäevast on võimalus inimestel valida, kas tulevad kohale, saavad kohapeal osa või vaatavad üle interneti," ütles Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola.



Piirangute ajal täiendasid kogudused oma veebiülekannete tegemise võimalusi ning renoveerisid kirikuhooneid.

Antsla Baptistikoguduse pastor Peeter Lemats rääkis, et eelmisel aastal oli suur etapp, kus kogudus teostas juurdeehitusi ja tegeles rekonstrueerimisega. "Sellel aastal on tänu annetajatele valminud pühakoja ventilatsioonisüsteem, ka see on hästi suur ja mahukas töö olnud just nüüd piirangute ajal," sõnas Lemats.

Värska kiriku aknad said uue ja ilusama väljanägemise.

"Selle aasta koroona ajal saime viimased aknad ette. Naersime koroona ajal, et hea ventilatsioon on kirikus, et ei ole vaja midagi karta, oleks nagu õues olnud, sest tuul käis läbi kui aknaid remonditi, aga näe, nüüd on korralikud aknad ees," sõnas Värska õigeusu kiriku preester Andreas Põld.