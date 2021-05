Virumaal on pead tõstmas taaskasutus

Mittetulundusühinguna tegutsevas Uuskasutuskeskuses on täheldatud, et viimastel aastatel on virulased kasutatud asjadele uue elu andmisel muutunud aina teadlikumaks.

"Seda on tunda, et inimesed ei häbene tuua oma asju ja nad ei häbene osta juba kantud asju, anda neile uus ringlus," ütles Uuskasutuskeskuse Jõhvi poe juhataja Angela Eelmaa.

Virumaa inimeste kasvav soov kasutatud esemeid ära anda on julgustanud 17-aastase ajalooga sotsiaalsel ringmajandusettevõttel panna kogumisbuss käima ka Virumaal. Maikuu esimese bussiringi ajal annetasid endale kasutuks muutunud asju kümned inimesed.

"Lugesin kuulutust lehest ja kuna kodus on palju asju, mis lastele on väikseks jäänud, siis otsustasime, et toome need siia, järsku kellelgi läheb vaja. Olen ka ise mõnikord ostnud kastutatud asju, eriti lastele. Lapsed ju kasvavad väga kiiresti. Soetan taaskasutusest lastele jalutuskäikudeks asju, mida ei ole kahju lasta ära trööbata," rääkis jõhvilane Anna.

Lisaks soodsatele hindadele hindavad Uuskasutuskeskuse poodidest ostjad sedagi, et sealt võib leida palju unikaalseid asju.

"Need on ainulaadsed asjad, sest ma ostan ühe asja ja ma ei pruugi rohkem sellist kuskilt mujalt saada. Muidu lähen poodi ja ostan kleidi, mida on mitu erinevat numbrit ja neid on palju, aga Uuskasutuskeskusest saan ma ainulaadse asja," lausus Angela Eelmaa.

Uuskasutuskeskusel on Eestis kokku 16 kauplust, neist kolm Virumaal.