Jeruusalemmas on meeleavaldustest viga saanud üle 80 inimese

Meeleavalduste põhjuseks on otsus kolida Ida-Jeruusalemma Sheikh Jarradi linnaosast mujale mitu palestiinlaste perekonda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldused on väga rahvarohked, sest kümned tuhanded palestiinlased on seoses ramadanipaastu kulminatsiooniga Jeruusalemma kogunenud.

Peamiselt on vägivald koondunud kahte piirkonda, moslemite ühe pühama paiga Al Aqsa mošee ümbrusse ning Sheikh Jarradi linnaossa. Mõlemal pool on politsei kasutanud rahva laialiajamiseks veekahureid, kummikuule ja šokigranaate.

Iisraeli ajakirjanduse teatel olevat politsei takistanud ka kiirabi ligipääsu kokkupõrkepiirkondadele. Al Aqsa mošee juures kähmlevad politseiga peamiselt palverändurid, kes on vihased, et neid pühapaikadesse ei lubata.

"Nad ei lase meil palvetada. Iga päev on mingi kaklus, iga päev on kokkupõrked, iga päev on mingi jama. Nad pole meid nädal otsa vanalinna sisse lasknud," ütles Iisraeli araablane Mahmoud al-Marbua.



Politsei ja muude ametivõimude kinnitusel on mošeed koroonapiirangutest hoolimata puupüsti täis ja rohkem rahvast ei lasta sinna lihtsalt seepärast, et inimesed ei mahuks enam pühakodadesse ära.

Kuue Sheikh Jarradi perekonna saatuse, kelle kodud juudi uusasundustele ette jäävad, otsustab kohus aga esmaspäeval. Järele ei taha anda ei need palestiinlaste pered, kes oma kodudest välja kolida tahetakse, kui ka juudi uusasunikud, kes on juba arvestanud, et saavad linnaossa oma kodu rajada.



Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Jeruusalemma ehitamine jätkub. "Me lükkame kindlalt tagasi ka surve mitte ehitada Jeruusalemma. Minu meelehärmiks on selline surve viimasel ajal tugevnenud. Ma ütlen meie sõprade hüvanguks: Jeruusalemm on Iisraeli pealinn ja nagu iga riik ehitab oma pealinnas ja pealinna, nõnda on ka meil õigus Jeruusalemmas ja Jeruusalemma ehitada. Seda me oleme teinud ja teeme ka edaspidi," sõnas Netanyahu.



Vägivalla lõpetamisele on üles kutsunud mitu avaliku elu tegelast kogu maailmas, sealhulgas ka paavst Franciscus.