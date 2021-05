AK Brüsselis: piirangute leevendamine tõi inimesed vabadust nautima

Belgia avanemise ootus algas reede õhtul riigile omase bürokraatliku vimkaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Viimane komandanditund on tõesti oma nime vääriline. See algas reede õhtul kell 10 ning kestab kaks tundi kuni uue kuupäeva saabumiseni.

Pärast viimast kahte keelutundi elavnesid tänavad mõnevõrra. Tavapäraselt üks Brüsseli elavamaid kohti, Flagey väljak oli esimesel vabal ööl tühjavõitu. Kuid eufoorilisemad olid hommikul ka vihma kiuste välikohvikutesse kogunenud inimesed.



"Me oleme seda terve aasta oodanud. Komandanditund kestis peaaegu seitse kuud. Pidime kella kümnest õhtul kodus olema. See annab meile tagasi mingi vabaduse. Välikohvikus õlle joomine on belglastele väga oluline," ütles belglane Billy.

William lisas, et kõik on normaalsema elu juurde naasmise üle väga õnnelikud.

"Seega, Eesti, ilusat päeva teile ja palun tulge Brüsselisse," ütles ta.



Optimistlik oli tuleviku suhtes ka kohvikupidaja Luca, kes usub, et terrasse enam kinni ei panda. "Terrassid ei ole probleem. Inimesed tulevad siia jooma ja sööma kontrollitud keskkonda. Kui kõik on suletud, siis käiakse sõpradel külas suures seltskonnas. Siin võite näha, et kõik on kontrollitud keskkonnas. Iga laua ja seltskonna vahel on poolteist meetrit ruumi," rääkis Luca.



Välikohvikute avamine pakub ka senisest enam tööd kogu teenindussektorile.

Hobukaariku juht Gaelle pani tähele, et inimesi on väljas juba senisest rohkem.

"Ma usun, et kui nad on oma esimese terrassi külastuse ära teinud, siis pärastlõunal on meil ka rohkem kliente," sõnas ta.

Esimest tõeliselt vaba päeva nautisid inimesed põhjalikult. Mõned isegi nii ülemeelikult, et teisel keelutunnita ööl tuli sel samal Flagey väljakul politseil rahvamass laiali ajada.