Saaremaa aktivistid tahavad "ö" tähe märki rohkemates paikades kasutada

Saaremaa turismiedendajad ütlevad, et on kadestanud pisut Lõuna-Eesti piirkonda, kus on paljudes kohtades võimalus pildistada kollaste raamide juures või sees. Ja paraku on iga foto, mida reisilt jagatakse ka mingil moel piirkonna turundus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saarlaste ideest, tähistada Saaremaine Euroopa keskpunkt "ö" tähemärgiga, mis esialgu vallaarhitektide vastuseisu leidis, kasvas aga paljude peas välja uus idee. Miks mitte kasutada sarnaselt Lõuna-Eesti kollastele raamidele Saaremaal turismiobjektide juures hoopis erinevas suuruses "ö" , ehk neid täppidega tähemärke?



"Mulle isiklikult meeldib see "ö" märk, sest kunagi mulle soovitati teha see kollane kast igale poole. Mina ei pidanud seda õigeks, sest see ei ole nagu Saaremaale omane. Aga siia Panga pangale sobiks see "ö" hästi, siis hiidlased näeksid ka, et saarlastel on ikka "ö"," rääkis turismiarendaja Alver Sagur.



Sajandi saarlaseks valitud Ivo Linna arvab, et see mõjuks väga hästi. "Ma arvan, et see mõjub väga hästi, sest eks me tea, et mandril meiesuguseid "ö" rääkijaid ju naerdakse vahepeal ja kuidas see meie keel ikka kõlab ja... Aga oleks tore küll, kui mõnes kohas oleks veel," sõnas Ivo Linna.

Ka "ö" hääliku piiritähise ideeautor ja n-ö tähemärgi maaletooja Saaremaale, geograaf Taavi Pae pole sellise mõtte vastu.

"Eesti siseselt töötab see kindlasti väga hästi. Kui me aga võtame näiteks haritud saksa turisti, siis kindlasti temal tekkib küsimus, et mis värk sellega ikkagi on? Ja "ö" on temale eksootiline. Ja kui see jutt on ka ilusti kuskil tema jaoks olemas, et enamus saarlasi eristuvad selle poolest, et nad ei räägi seda "ö" -d, siis eks kindlasti on võimalik seda muule maailmale välja mängida."

Ja Saaremaa suure pildi nägija - Saaremaa vallavalitsus toetab samuti esialgset ideed.



"See on nüüd see koht, kus algatame selle diskussiooni ja siit saab siis edasi minna. Kindlasti need "ö" tähed ei ilmu Saaremaale homseks, aga pigem me räägime selles võtmes, et algatame selle protsessi kuskilt otsast pihta. Mõttena mulle see isiklikult meeldib," rääkis vallavanem Mikk Tuisk.

Aastaid tagasi otsisid saarlased päris kalli raha eest omale märki. Märk sündis, seda kasutatakse küll toodetel, aga saarlased üldiselt pole seda omaks võtnud. Aga Äkki nüüd selle märgi võtavad.