Kaitsevägi kinnitas vormi vältimise soovitust 9. mail Filtri teel

"Otsuse tagamaa oli soov võtta propagandakanalitelt ära võimalus rebida kaitseväelaste liikumine antud piirkonnas kontekstist välja ja asetada neile sobivasse, meid kahjustavasse konteksti või kujutada seda pahatahtlikult mõnel muul viisil," ütles kolonelleitnant Averkin pressiteate vahendusel.

"Eesti-vastases infotegevuses kasutatakse ära iga võimalust meie näitamiseks negatiivses valguses ja tegu oli teadliku otsusega, et mitte selleks võimalust anda. Samuti ütlesin, et kui ajateenijad peaksid saabuma väljaloalt varem, 9. mail, siis tehku seda samuti tsiviilriietes. Enamik ajateenijaid tulid väeossa tagasi esmaspäeval, 10. mail."

Kaitseväe peastaabi teatel ei ole viimastel aastatel ja ei esinenud ka sel aastal 9. mail linnaku ümbruses intsidente, sest rakendatud julgeolekumeetmed olid piisavad. Peastaabi teatel hindab kaitsevägi pidevalt olukorda nii füüsilises kui ka infokeskkonnas ning kohandab oma tegevusi ja meetmeid, et vähendada asjatuid riske ning tagada pidev võitlusvõime.

ERR-i portaal esitas esmaspäeva hommikul kommentaarisoovi ka kaitseväe juhataja Martin Heremile, kuid pärastlõunal teatati peastaabist, et vastused tulevad pressiteate vahendusel. Pressiteates Heremi seisukohta ei esitatud.

Esmaspäeval andis endine välisminister Urmas Reinsalu Isamaa saadikute nimel üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele seoses seoses ajakirjanduses avaldatud informatsiooniga, millega 9. mail nõuti teatud kaitseväeüksuse ajateenijatel vormi asemel tsiviilriiete kandmist.

"Kas see vastab tõele, et see kehtestati? Ja mida peetakse silmas Eesti kaitseväe vormi pahatahtliku kasutamise tõlgendusena? See kindlasti sellises olukorras, kus lehvisid Georgi lindid, mõjub sümbolina Eesti Vabariigi taganemisest ja seda kindlasti ei saa aktsepteerida," ütles Reinsalu arupärimist üle andes.