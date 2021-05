Haigekassa otsib väiksematesse piirkondadesse eriarstiabi pakkujaid

Haigekassa on Tallinna ja Tartu regiooni juba leidnud eelolevaks sügiseks eriarstiabi, ennetus- ja õendusteenuste osutajad, kuid väiksematesse piirkondadesse on partnerite leidmine keerulisem. Haigekassa loodab teenusepakkujad leida lisahangetega.

Alates eelmise aasta sügisest on haigekassa otsinud riigihangetega lepingupartnereid nii eriarstiabi, ennetus- kui ka õendusteenuste pakkujate seast.

"Meil on selle hanke tulemusena rohkem partnereid, mis tähendab inimesele paremat valikut ja loodetavasti lühendab see ka ravijärjekordi," kommenteeris haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo.

Praeguseks on 25 hankest lõpetatud 16. Näiteks sai Confido meditsiinikeskus haigekassaga lepingu 11 teenuse osutamiseks Harjumaal.

"Hakkame oktoobrikuust pakkuma lisaks oma tasulistele teenustele ja tööandjate poolt makstavatele teenustele ka haigekassa poolt rahastatavaid teenuseid. Näiteks hakkame me alates oktoobrikuust pakkuma vastuvõtte neuroloogia erialal, endokrinoloogia erialal, nahaarstidele," loetles Confido meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot.

Mõnda piirkonda ei ole aga veel sobivat teenusepakkujat leitud. Näiteks ambulatoorse psühhiaatria teenusepakkujat otsitakse veel üheksasse maakonda. Nende hulgas ka Põlvamaale, kus tuntakse puudust veel mitmetest teistest tervishoiuteenustest.

"Minu kõrvu on inimestelt jõudnud mure, et rohkem peab ootama järjekorras silmaarsti vastuvõtule ja tihtipeale on pikemad järjekorrad ka näiteks nahaarstile või siis haigla kaudu ka psühhiaatri vastuvõtule," loetles Põlva haigla juhataja Margot Bergmann.

Haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo sõnul ongi Tallinnasse ja Tartusse teenusepakkujaid lihtsam leida kui mitmetesse väiksematesse piirkondadesse. Samas võimalust, et lepingupartnereid ei leitagi, peab ta ebatõenäoliseks.

"Me usume, et lisahanke tulemusena me need partnerid leiame, kes on vahepeal tõstnud võib-olla oma võimekust, koolitanud, lisanud pädevust juurde, pakub seekord õhtuseid aegu - sellisel juhul on neil võimalik seekord lävend ületada ja edukalt jõuda meiega lepingusse," ütles Pallo.