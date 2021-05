Soe ilm meelitas inimesed randa

Riietuskabiinid on värskelt värvitud, õues on 23 kraadi ja esimesed päikesenautijad on ka juba rannas kohal.

"Väga soe on. Suve alguseks ei ole eesmärk võimalikult pruuniks saada, pigem lihtsalt võimalikult palju õues olla, õppida, saame aega ära kasutada," rääkis Minna.

"Täitsa hea on väljas olla, ega praegu pole soojasid ilmasid pikalt olnud, tuleb ära kasutada lihtsalt. Ma teen bakalaureusetööd just praegu ja mõtlesingi, et miks ikka toas istuda, väljas on parem teha," lisas Francis.

Tudengitest paarisaja meetri kaugusel oli end tekile seadnud juba lasteaiarühm.

"Tähistame seda ilusat ilma väikese piknikuga. Oleme seda väga pikalt edasi lükanud ja nüüd me otsustasime, et võtame selle otsuse vastu, et tuleme õue. Et kogu selle pika n-ö distantseerumise aja peale tuleme oma hoovist välja, kuskile mujale," ütles Anna-Liisa.

Lisaks sportimisele, päevitamisele ja kalapüüdmisele kippus mõni julgem tartlane ka Emajõkke.

"Vesi on väga mõnus, soojaks on läinud. Ma olen talv läbi käinud, praegu on nagu suvi juba," kiitis Lasse. "Kuskil juba 10 või 12 kraadi on vesi äkki."

"Vesi oli hea, karge ja külm, ma arvan et kuskil kaheksa-üheksa kraadi. Ei ole enam jäine, talvel on ikka jäine, kui on null kraadi. Ilm on suvine lausa, tõesti, aga vesi tundus natuke külmem," ütles Maie.

Koroonaajal on avaveekogu ka ainus aastaringselt avatud "spaa".