Päikeselist suvesooja jagub veel paariks päevaks

Teisipäeval on ilm suvine, ainult et rannailmaks seda kindlasti nimetada ei saa. Eesti vetes on napilt 10 kraadi sooja ning vee ääres on jahedust tunda ka õhus.

Eeloleval ööl on Eestis vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Tuul puhub lõunast ja kagust 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 11 kuni 15 kraadi, mere ääres on kohati jahedam.

Päev on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, puhanguti 13-15 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja on 18 kuni 23, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.

Kolmapäev on kuiv: öö on selge, päev üksikute väheste pilvedega. Sooja on öösel 7 kuni 12, päeval 19 kuni 24, meretuulega rannikul kohati 11 kraadi.

Neljapäeva öö on veel selge, päeval lisandub pilvi, areneb vihmahooge ning pole välistatud ka äike. Tuul pöördub idakaarde ning tugevneb. Sooja tuleb öösel 7-12, päeval 18 kuni 23, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.

Reedel ja laupäeval tuleb sajuhooge juurde, samas mahub sajuhoogude vahele ka päikest. Õhumass jaheneb veidi ning päevased maksimumtemperatuurid enam üle 20 kraadi ei roni.

Ka ööd püsivad soojad.