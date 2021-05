Pärnu rand on puhkajate vastuvõtmiseks valmis, rannainventar ja uus puittee on paigas.

Paljudel pole aga veel aega puhkusele mõelda, sest rannas käib ka tõsine töö - uued söögikohad peavad valmis saama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu on veel külm, peab tööd tegema, on kioskitele voolu vaja anda. Meie poolt lõpetame paari tunni pärast, siis on neil vool olemas, edasi sõltub ehitajatest," rääkis Kalmer.

Üldiselt oli teisipäeval rannas soojale ilmale vaatamata rahvast umbes sama palju kui siis, kui sooja oli 15 kraadi vähem. Aga kangematele soojakraadidele viitab see, et inimestel on vähem riideid seljas. Tõenäoliselt tekitas vinduv kevad paljudes tunde, et sooja ei tulegi.

Isegi need, kes Pärnu sõpradele külla tulevad, põikavad randa. "Ilusat ilma tähistama, sõprade juurde. Kus siis veel olla, kui on nii ilus ilm," rääkis Hiie.

"Teine puhkusepäev. Ma võtsin puhkuse nii õigel ajal, mul hakkas eilsest puhkus," ütles Ave.