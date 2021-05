Gaza sektorist on Iisraeli territooriumile tulistatud üle 300 raketi

Alates esmaspäeva õhtust on Gaza sektorist tulistatud üle 300 raketi Iisraeli territooriumile, mis on nõudnud kaks inimelu. Iisraeli õhulöökides on hukkunud ligi 30 inimest.

Gaza sektorit kontrollib palestiinlaste äärmusrühmitus Hamas. Raketid Gaza sektorist lendasid enamjaolt piirilähedase linna Ashkeloni suunas, mida kaitseb Iisraeli kupliks nimetatud raketitõrjesüsteem. Kõiki rakette süsteem ei hävita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõni minut tagasi, punase häire kõlamisel Ashkelonis, maandus rakett elamupiirkonna kõrvale, kus sai mitu inimest vigastada," ütles meedik Uriel Goldberg.

Iisraeli kaitseväe teatel on alates esmaspäeva õhtust Gazast tulistatud 300 raketti. Ashkelonis on surma saanud kaks inimest, vigastatuid on üle 30.

Iisrael vastab oma õhulöökidega Gazasse, mille elamute vahelt Hamas rakette välja laseb.

"Kaitsevägi on korraldanud rünnakuid sõjaliste sihtmärkide pihta Gazas, tappes üle 15 Hamasi ja Islami Dzihaadi terroristi, kui nad kavandasid või viisid läbi rünnakuid Iisraeli vastu," rääkis Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Jonathan Conricus.

Gazas on Iisraeli kaitseväe teatel tabatud vähemalt 150 sihtmärki. Kohapeal töötavate meedikute andmeil on hukkunud 28 palestiinlast ja vähemalt 150 on saanud vigastada. Hukkunud on vähemalt üheksa last.

"Kiirabi on evakueerinud vigastatud elamurajoonist haiglatesse. Enam kui 13 protsenti vigastatutest, kes on haiglasse toodud, on tõsises või kriitilises seisus ja vajavad intensiivravi ja väga tõsiseid operatsioone," ütles Gaza tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Ashraf al-Kidra.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul on kampaania praegu oma kõrgpunktis. Netanyahu sõnul näitas kaitseväe lõuna ringkonna olukorra analüüs, et rünnakute intensiivsust tuleb tõsta, et anda Hamasile eeldatust tugevam löök.

Rahvusvaheline üldsus on kutsunud osalisi pingeid vähendama, Egiptus, Katar ja ÜRO annavad selleks oma panuse, sest tulevahetuse eskaleerumist suuremaks konfliktiks on piirkonnas viimane asi, mida vajatakse.