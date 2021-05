Kolmapäeval püsib suvine ilm

Kolmapäeval on ilm suvine - soojakraadid ulatuvad 25 juurde.

Kolmapäeva öö on selge ja kuiv, lõuna- ja kagutuul puhub 4 kuni 9, rannikul puhanguti 12 ja saartel enne südaööd kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 8 kuni 13 kraadi juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Tuul puhub lõunast ja kagust 3 kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja saab 12 kuni 16 kraadi, mere ääres on kohati jahedam.

Päev tuleb päikesepaisteline ja kuiv. Kagutuul puhub 4 kuni 9, puhanguti 12 ning saartel pärastlõunal kuni 15 meetrit sekundis. Soojamaksimum ulatub 25 kraadini, meretuulega rannikul jääb paiguti 15 kraadi ümber.

Parajat sooja ning omajagu päikest jagub vähemalt nädala lõpuni, aga liitub ka vihmasadu. Neljapäeval liiguvad hoovihmad üle Eesti ning võib ka äikest olla. Reedel ja laupäeval on sama - mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on äike. Pühapäeval tõmbab sadu natuke tagasi, aga pilvisus on siiski muutlik.

Keskmised temperatuurid öösel ja päeval kõiguvad vastavalt 8 kuni 10 ja 17 kuni 19 kraadi ümber.