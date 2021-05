Hamas tulistas rohkem kui 200 raketti Iisraeli

Palestiina äärmusrühmitus Hamas teatas kolmapäeval, et nad tulistasid rohkem kui 200 raketti Iisraeli territooriumile vastuseks õhurünnakutele Gaza sektoris asuva tornhoone vastu.

Hamasi relvastatud tiib ütles avalduses, et Tel Avivi suunas tulistati 110 raketti ja Beersheva suunas 100 raketti.

Iisraeli Ben Gurioni rahvusvaheline lennujaam peatas teisipäeval lennud seoses rakettidega, mida islamistid tulistasid Gaza sektorist Tel Avivi lähistele, teatas tsiviillennundusamet.

"Ulastusliku raketitule ajal peatati lennud, et kaitsta riigi õhuruumi," ütles lennundusameti kõneisik Ofer Lefler AFP-le.

ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb

ÜRO Julgeolekunõukogu peab kolmapäeval uuesti erakorralise kohtumise seoses jätkuva vägivallaga Iisraeli ja palestiinlaste vahel, teatasid teisipäeval diplomaatilised allikad. Tegu on juba teise sellise kohtumisega viimase kolme päeva jooksul.

Kinnist kohtumist taotlesid Tuneesia, Norra ja Hiina. Eelmine kohtumine peeti esmaspäeval, kuid ühtegi ühisavaldust ei tehtud. Diplomaatide sõnul leidis USA, et avalikud kommentaarid ei aita olukorra lahendamisele kaasa.

Iisraeli kaitseminister Benny Gantz ütles teisipäeval, et juudiriigi senised rünnakud islamistide sihtmärkide vastu Gaza sektoris on "alles algus". On palju sihtmärke, mida Gazas rünnata, ütles Gantz.

Iisrael on alates esmaspäeva õhtust rünnanud Gazas sadu sihtmärke.

"See on alles algus," lausus Gantz. "Terroriorganisatsioone on rängalt tabatud ning jätkatakse tabamist nende otsuse tõttu rünnata Iisraeli."

Iisrael kuulutas Lodi linnas seoses rahutustega välja eriolukorra

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas kolmapäeval riigi keskosas Lodi linnas välja eriolukorra seoses araablastest elanike "ulatuslike rahutustega".

Netanyahu teatel suunati linna täiendavad politseijõud.

Eelmisel ööl sai Lodis vägivallas surma üks Iisraeli araablane.

Politsei teatel puhkesid linna araablastest elanike seas ulatuslikud rahutused, mis seadsid ohtu kogukonnad.