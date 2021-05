Isamaa aktsiisiseadus läks Keskerakonna häältega teisele lugemisele

Teisipäeval toimunud rahanduskomisjoni istungil otsustas komisjon, vaatamata Reformierakonna vastuseisule, teha ettepaneku lõpetada eelnõu esimene lugemine, teatas Isamaa fraktsioon.

Eelnõu toetasid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsioonide esindajad, SDE jäi hääletusel erapooletuks. Rahanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda 18.05.

"Tervitan komisjoni liikmete ettepanekut toetada eelnõu esimese lugemise lõpetamist ning loodetavasti leiab komisjoni ettepanek toetust ka Riigikogu istungil," ütles isamaalasest rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk.

Rahanduskomisjonis eelnõu esimese lugemise poolt hääletanud keskerakondlane Erki Savisaar ütles, et see oli koalitsiooni ühine otsus. "Koalitsiooni kokkulepe oli selle eelnõu esimene lugemine lõpetada," ütles Savisaar. Miks Reformierakonna esindaja Jürgen Ligi sellisel juhul koos Keskerakonnaga ei hääletanud, Savisaar öelda ei osanud.

Savisaare sõnul Isamaa eelnõu riigikogu toetust pigem ei leia. "Sellisel kujul ta kindlasti toetust ei saa. Seal on võimalus teda tulevikus liita mõne eelnõuga, mis tuleb. Või siis muudatusettepanekutega teda sobivaks teha. Loomulikult on ka see võimalu, et ta jääbki ootele. Paremaid aegu ootama. Aga see teema, kui selline, kindlasti vajab arutamist ja selleks on see eelnõu väga hea, et need küsimused kõik läbi käia," ütles Savisaar.

Eelmine valitsus langetas möödunud aasta maist diislikütuse aktsiisimäära 493 eurolt 372 eurole 1000 liitri kohta, mis vähendas diislikütuse jaehinda umbes 14 senti liitri kohta. Lisaks vähendati ka kütteõli, maagaasi ja elektrienergia aktsiisi. Langetuse lõpputähtajaks määrati 1. mai 2022.

Eelmine rahandusminister Martin Helme on öelnud, et ajutisena tehti aktsiisilangetus Isamaa nõudmisel. Samas Isamaa fraktsioon algatatas aprillis alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise eelnõu, mis pikendaks gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiiside praegust määra 2023 aasta 1. maini.