Pärnumaal põleb Rääma raba

Häirekeskus sai kell 14.11 teate tulekahjust Tori vallas Kilksama külas Rääma rabas.

Rabapõlengu suuruseks on mõõdetud ligikaudu 28 hektarit. Suure tuule tõttu levib tuli aga kiiresti edasi ning põlenguala suurus ei ole lõplik.

Sündmuskohal on 15 tehnikaühikut üle Pärnumaa, kaasatud on lisaks päästeautodele UTV-d ja ATV-d ning droon, millega põlengaual suurust kindlaks tehakse. Lisaks oodatakse peatselt saabuvat politsei- ja piirivalveameti helikopterit.

Põlengu piirkonnas asub kaks elumaja, millest ühe elanikud evakueeritakse ohutuse tagamiseks.

Päästeamet palub inimestel nii Konnakotka tee piirkonnas kui ka Sauga alevikus hoida aknad ja uksed suletuna ning püsida siseruumides.

Esialgsel hinnangul on Rääma raba põleng levinud 28 hektarile. Kustutustöödele on kaasatud PPA helikopter. Tuul on tugev, tuli levib seetõttu kiiresti. Samuti on sündmuskohal palju suitsu, mis levib ka ümberkaudsetele teedele. pic.twitter.com/ES0ifLTQUJ