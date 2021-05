Kolmanda samba pensionifondid on teinud tubli kasvu

Nimelt andis veel eelmisel aastal sõlmitud leping võimaluse viis aastat enne pensioniiga kolmandast sambast raha soodustingimustel välja võtta.

Eesti Panga andmetel oli kolmanda samba fondide maht esimeses kvartalis 280 miljonit eurot ning aastaga on see kasvanud 59 protsenti. Eelmise kvartaliga võrreldes oli kasv kümme protsenti.

Ühelt poolt oli kasvu taga üldine tõus maailma aktsiaturgudel.

"Pensioni kolmanda samba fondide kasv peegeldab seda, mis on turgudel toimunud. Eelmise aasta märtsi lõpus oli ka finantsturgudel madalseis, millest aasta jooksul välja roniti," kommenteeris Eesti Panga ökonomist Lauri Matsulevitš.

Teisalt pea kahekordistus möödunud aasta lõpus kolmanda sambaga liitunute arv.

"Eelmise aasta lõpul hoogustus kolmanda sambaga liitumine, kuna seadusemuudatuse tõttu eelmise aasta lõpuni sai liituda selliselt, et tulevikus saab raha välja võtta maksusoodustusega natuke varem," põhjendas SEB varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

"Lisaks kolmandale sambale on hüppeliselt kasvanud huvi igasuguste investeerimisvõimaluste vastu. Kõige mõistlikum on muidugi see maksusoodustus ära kasutada, aga me näeme ka Swedbankis, et viimase aasta jooksul on hüppeliselt kasvanud väärtpaberikontode arv ja inimeste investeerimishuvi on märkimisväärselt tõusnud," lisas Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik.

Teise samba fondide maht suurenes aga aastaga vaid kaks protsenti, kusjuures netosissemaksed ehk sissemaksete ja väljamaksete vahe oli tublisti miinuses. Seda tingis ühelt poolt sambast väljumine ja raha välja võtmine, teisalt riigi poolt sissemaksete peatamine möödunud aasta lõpus.