Kodus vaktsineerimised nõuavad head logistikat

Lasnamäel algas voodihaigete, puuetega inimeste ja nende hooldajate vaktsineerimine Jansseni vaktsiiniga. Kuna viie doosi süstimiseks on aega kaks tundi, tuleb logistika väga täpselt paika panna, et vakstiin transpordi ajal ei rikneks, samas peab jääma piisavalt aega, et inimesi pärast vaktsineerimist veel jälgida.

Kell läks käima pool kaksteist, kui esimesed viis Jansseni doosi seati süstimiseks valmis. Kõik on täpselt ette kirjutatud, ka see, kui aeglaselt viaali liigutada tohib, et vaktsiin ei läheks hukka. Viie süsti tegemiseks on koduõdedel aega kaks tundi.

Esimeste seas said Tallinnas Jansseni vaktsiinisüsti vennad Aivar ja Urmas.

"Kõik on normaalne, kõik on hästi," kiitsid nad enesetunnet.

Meeste vanemad on juba vaktsineeritud, ema Pilvi sai just kolmapäeva ennelõunal teise doosi Moderna vaktsiini. Vaktsineerimise vajalikkuses ei kahelnud peres keegi.

"Mis mul siin kahtlusi on, peaasi, et seda hullu haigust vanainimesel ei tule. On seda küll juba kuuldud ja nähtud, kuidas inimesed surevad," ütles Aivari ja Urmase ema Pilvi.

Jansseni vaktsiini puhul on kaks valikut: kas pärast viaali avamist saata viis õde ühe süstlatäiega nelja ilmakaarde laiali või leida viis võimalikult lähestikku elavat inimest, et jõuaks süstid nõutud aja jooksul ära teha. Tallinnas on Medicum valinud esialgu teise variandi, kuigi logistika paikasaamise tõttu on süstimise algus pisut veninud.

"Palju lihtsam oleks teha gripivaktsiini, mis on eelnevalt pakendatud ühedoosilistesse süstaldesse, ei ole niivõrd temperatuuritundlik ja see oleks üsna lihtne korraldada. Praegu me peame leidma viis inimest, kes soovitavalt ei ela väga kaugel, sest vaktsiin on temperatuuritundlik," põhjendas Medicumi õendusjuht Andra Õismaa.

Medicum on inimesi vaktsineerinud ka Tondiraba jäähallis. Õismaa sõnul on märksa lihtsam üles ehitada 700 või 1000 inimese süstimist ühes kohas, kui panna paika kodus vaktsineerimise teekonda.

Niigi keerulise logistika teeb veel keerulisemaks Lasnamäe mitte just väga suur soov end vaktsineerida. Nii tuleb enne mitmeid inimesi läbi helistada, et leida viis ühes kandis elavat vaktsiinisoovijat. Esimese tunniga jõuavad koduõed teha kaks koduvisiiti, varsti 90-aastaseks saava proua juures kulub aega arvatust pisut enam.

"Ta tundis ennast väga hästi, aga rääkis oma muredest, oma probleemidest, haigustest," kirjeldas koduõde Jelena Fedotova, kuhu aega kulus.

Aprilli lõpus Eestisse jõudnud 8400 Jansseni doosist on praeguseks ära kasutatud veidi üle 500.