Kärped võivad sulgeda Riigikogu Toimetised ja arenguseire keskuse

Riigikogu peab tuleval aastal oma eelarvest kärpima ligi pool miljonit eurot. Kuna kärbitavaid kohti on vähe, seab see kahtluse alla väljaande Riigikogu Toimetised edasise ilmumise ja Arenguseire Keskuse tegevuse jätkamise.

Riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri sõnul pole kärbete koha osas veel lõplikku otsust langetatud, fraktsioonide poolt on kärpeplaanidele nii toetajaid kui vastaseid.

Pevkur rääkis ERR-ile, et kuna kantseleikulude kärpimisega pole võimalik vajaliku kärpesummat kokku saada, on vaja teha struktuurseid muutusi. "Ühe ettepanekuna on laual see, et arenguseire keskuse töö ümber korraldada," sõnas ta.

See ei tähendaks Pevkuri sõnul uuringute tegemise lõppu, küll aga viidaks kärbitud mahus uuringute ja analüüside korraldamise töö riigikogu kantselei alla. "Kui on võimalust, siis saaks arenguseire keskuse osa inimesi riigikogu palgale võtta," ütles ta.

"Eesmärk on ikkagi see, et riigikogu liikmetel oleks võimalik edaspidi uuringuid ja analüüse tellida. Küsimus selles, kas see toimub arenguseire keskuse kaudu või riigikogu kantselei kaudu," sõnas Pevkur.

Lõplik selgus kärbete osas saabub aga alles sügisel, kui toimub järgmise aasta riigieelarve koostamine.

Riigikogu peab praeguse kava kohaselt kärpima eelarvest tuleval aastal ligikaudu pool miljonit ja ülejärgmisel aastal 600 000 eurot.

Pevkuri sõnul Riigikogu Toimetiste välja andmist täielikult katkestada plaanis ei ole, küll on aga võimalik väljaande mahu kärpimine.

Isamaa fraktsiooni juhi Helir-Valdor Seedri sõnul on arusaadav, et kuskil tuleb kärpida ja riigikogu juhatusel on vaja see koht leida. Isamaa kujundab oma seisukoha järgmisel esmaspäeval fraktsiooni koosolekul, samas märkis Seeder, et see on siiski riigikogu juhatuse otsus ja tavaliselt sellistel teemadel fraktsioonide arvamust ei küsita.

Seedri hinnangul on mingil määral praegu arenguseire keskuse pakutavate teenuste säilimine siiski vajalik. "Tulevikkuvaatav ja arengule suunatud ja analüüse tegev üksus, mis abistab riigikogu liikmeid info saamisel on riigikogu tööks vajalik. Kes kasutab seda rohkem, kes vähem. Ise olen ka aegajalt kasutatud, sellist teadmist ja vaadet on riigikogu tööks vaja. Minul on küll väga kahju kui selline tegevus üldse ära kaob," lisas ta.