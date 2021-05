Iisraeli ja palestiinlaste konfliktis on surma saanud kümned inimesed

Iisraeli ja palestiinlaste konfliktis on erinevatel andmetel saanud surma 50 kuni 70 inimest, haavatute hulk ulatub sadadesse.

Iisrael jätkab õhurünnakuid Gaza sektorile. Gaza sektorist on Iisraeli pihta tulistatud umbes 1500 raketti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väidetavalt on Iisrael õhurünnakuga tapnud ka Gazas valitseva Hamasi vägede kõrgeima juhi Bassem Issa ja teisi Hamasi omavalitsuse kõrgeid sõjaväelasi.

USA president Joe Biden on Iisraeli ja palestiinlaste konfliktiga seoses öelnud, et iisraellastel on õigus enesekaitseks.