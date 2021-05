Reede toob hoovihma

Reede öösel on veel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning vihm jõuab vaid Eesti kagunurka. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ning temperatuur jääb saartel 9 kraadist kuni lõuna pool 12 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul jätkub vähene ja vahelduv pilvisus, aga nõrk hoovihm trügib juba ka saartele ja Põhja-Eestisse. Tuul puhub idast ja kagust 3 kuni 9, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 13 kraadi, mere ääres on kohati jahedam.

Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja sajud sagenevad. Tuul püsib mõõdukas, puhudes kagust ja idast 4 kuni 9, iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur natuke leebub ja küündib kõige rohkem 18 kraadini.

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on ka äikest. Pärastlõunal küll sajuvõimalus väheneb, kuid see ei tähenda, et pühapäeval lausa kuiv oleks. Esmaspäeval laieneb uus vihmasadu saartelt üle mandri kirdesse ja kindlasti on hoovihma ka teisipäeval. Soojakraadid küll pendeldavad, aga kevadiselt soe püsib nii öösel kui päeval.