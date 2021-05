Erakonnad kavatsevad valimiskampaaniaga alustada juunis

Erakondadel on valmimas kandidaatide nimekirjad kohalikeks valimisteks ning juunist kavatseb enamus alustada ka tänavakampaaniaga. Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on oktoobris.

Välikampaania algust takistab koroona leviku oht, kuid nii Reformierakond kui ka mitmed teised erakonnad planeerivad välikampaaniaga algust teha juunis, enne jaanipäeva.

"Meil on suuremates linnades ja omavalitsustes kohalikud juhid. Ma tegelikult ootan, et me jääksime võimule vähemalt sama paljudes omavalitsuses, kus me täna oleme," ütles Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo.

Nii Reformierakond kui ka Keskerakond ei osanud täna veel öelda, kas neil õnnestub minna oma nimekirjaga valimistele kõigis 79 omavalitsuses. Keskerakond on juba alustanud kupongikampaaniat. Kupongiga saab hea õnne korral võita. Jõuliselt läheb Keskerakond välja Tallinnas.

"Tallinnas on tänasel päeval kandideerimas 400 ja 500 inimese vahel. Eelmistel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oli Keskerakonnal 508 kandidaati. Ka seekord on Keskerakonnal oodata väga tugevat nimekirja Tallinnas," lausus Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

EKRE-l on plaan minna oma nimekirjaga välja 73 omavalitsuses. Praegu on EKRE esindatud 39 kohalikus volikogus.

"Seal, kus me oleme täna volikogudes sees, me kindlasti seame eesmärgiks pääseda volikokku ja sealt koalitsiooni ja läbi selle hõivata võtmeametikohti," ütles EKRE piirkondade koordinaator Rudolf Jeeser.

Isamaa nimekirjad on samuti valmimas. Isamaa aseesimees Heiki Hepner ütles, et ühtlasi on alanud valimiskampaania.

"Kampaaniaüritused, kui me võime niimoodi öelda, saavad alguse nimekirjade koostamisest. Sa lähed inimeste juurde, räägid oma vaateid, räägid oma eesmärke. Selles mõttes on alanud. Ja küll need telgid ka ühel hetkel välja tulevad," lausus Hepner.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) eesmärk pole igal pool kindlalt oma lipu all valimistele minna. Mõnel pool peavad nad mõistlikuks osaleda valimisliidus.

"Ma arvan, et põhiline debatt valimistel hakkab selle ümber keerlema, milline on Eesti ühiskond pärast kriisi. Osalt on see seotud kohalike valimistega ja paljud küsimused riigikogu valimistega," lausus SDE peasekretär Rannar Vassiljev.

Eesti 200 läheb kohalikele valimistele esimest korda ning oma nimekirjaga tahab erakond välja minna rohkem kui pooltes omavalitsustes.

"Eesti 200 võiks olla avatud platvorm kogukonnaliikumistele ja ka nendele inimestele kes aktiivselt kogukonnas tegevad. Me ei näe, et need inimesed peaksid alati olema Eesi 200 liikmed," lausus Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar.

Kohalikud valimised on 17. oktoobril.