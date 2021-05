Uuel nädalal jõuab Eestisse vaid Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiine

Sotsiaalministeeriumi andmetel tuleb esmaspäeval Eestisse 42 120 Pfizer/BioNTechi vaktsiinidoosi ning järgmisel reedel on oodata 8400 doosi Moderna vaktsiini. Seega on oodata 50 520 doosi suurust tarnet.

Mõlemad tootjad tarnivad lubatud koguses vaktsiine, kuid uuel nädalal ei lisandu AstraZeneca ega Jansseni vaktsiine.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas ERR-ile, et alates esmaspäevast hakkab Pfizer/BioNTech oma vaktsiinitarnete suurusi kahe nädala kaupa ette ütlema, seni oli tootja korraga öelnud järgmise kuu aja tarned.

Seega pole praegu teada, kui palju Pfizeri vaktsiini tuleb näiteks ülejärgmisel nädalal.

"Nüüd võib öelda, et me peame oma plaanides olema veelgi dünaamilisemad, samal ajal on tegemist olnud usaldusväärse tootjaga," ütles Kiik ja lisas, et kuigi edaspidi ei teata tarneid nii kaua ette, saab olemasoleva info peale kindel olla.