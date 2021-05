Liimets: sarnased piiriületuse tingimused lihtsustavad Balti riikide vahel liikumist

"Meil on väga hea meel, et Läti otsustas vabastada vaktsineeritud isikud piirangutest. Sellega ongi Balti riikides tingimused ühe sammu ühtlustamisele lähemal, Eesti ja Leedu on juba varem vaktsineeritud ja ka läbipõdenud isikud piirangutest vabastanud," kommenteeris Liimets.

Ta lisas, et kolme Balti riigi koostöö on väga tihe ja hea. "Sarnased piiriületuse tingimused ja reeglid lihtsustavad piirkonnas liikumist ja nagu aprilli lõpus, nii ka täna toimuvad konsultatsioonid seisukohtade koordineerimiseks," rääkis Liimets.

"Viiruse leviku näitajad liiguvad Balti regioonis eri suundades ja Läti ning Leedu on viimasel ajal pidanud tegelema suurenenud nakatumiste arvu probleemiga. Kui nakkuse levik pidurdub ja näitajad kõigis riikides paranevad, on realistlik piiranguid ja reegleid veelgi ühtlustada, et Balti riikide vahel liikumine oleks arusaadav ja lihtne," selgitas minister.

Läti valitsus leppis neljapäeval kokku, et vaktsineeritud inimeste piiranguid hakatakse järk-järgult leevendama. Valitsuse plaani kohaselt ei pea vaktsineeritud inimesed riiki sisenemisel minema eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni nõue kaotatakse sel nädalal. Eelkõige puudutab isolatsiooninõuete muutmine lätlasi, kes saabuvad tagasi Lätti.