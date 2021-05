WHO soovitab laste kaitsepookimise asemel vaktsiine COVAX-ile annetama

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ei soovita lapsi koroonaviiruse vastu kaitsepookida ning kutsub üles vaktsiine hoopis arengumaade aitamiseks loodud COVAX-ile annetama.

WHO juhi Tedros Adhanom Ghebreyesusi sõnul on pandeemia teine ​​aasta osutumas esimesest palju surmavamaks ja paljudes vaesemates maades ei ole vaktsiine jätkunud isegi meditsiinipersonali kaitsepookimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma mõistan, miks mõned riigid tahavad vaktsineerida oma lapsi ja noorukeid, kuid soovitan neil praegu tungivalt kaaluda, kas ei peaks selle asemel annetama vaktsiinid COVAX-ile, sest madala ja keskmise sissetulekuga riikides ei ole vaktsiine isegi nii palju, et kaitsepookida tervishoiu- ja hooldustöötajaid ning haiglad on üleujutatud inimestest, kes vajavad kiiresti elupäästvat abi," rääkis WHO juht.