Nädalavahetus toob nii päikest kui ka hoovihma

Nädalavahetusel on ilm vahelduv: oodata on päikesepaistet kui ka hoovihma.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kuid hommikuks saju tõenäosus väheneb. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 8 kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub mõõduka tugevusega lõunakaarest ja sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, eriti just Ida-Eestis ja põhjarannikul, kus esineb ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, pärastlõunal muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Rannikul on natuke jahedam, aga mujal 16 kuni 20 kraadi.

Pühapäeval on sajuhood harvemad ja ka päike tuleb paiguti välja. Esmaspäeval liigub päeval suurem sadu edelast üle Eesti, aga pärast seda on ilm olulise sajuta. Jätkuvalt on väljas päris soe ehk öösel keskmiselt 6 kuni 9 ja päeval 14 kuni 20 kraadi.