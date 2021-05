Pühapäev toob sajusse väikese pausi

Pühapäeva öösel on pilvisus vähene ja vahelduv, vaid kohati sajab hoovihma ja mitmel pool on udu. Enamasti puhub nõrk läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 5 kuni 9, Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik tuleb kergelt udune ja säilib vähene pilvisus, aga sadu oodata ei ole. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Tuul pöördub läänekaarest idakaarde ja puhub 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 21, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Töönädal algab saartel vihmaselt ning päeval liigub suurem sadu edelast üle Eesti. Nädala edenedes suurem vihmavõimalus kaob, aga kerget hoovihma võib oodata ikkagi. Öösel jäävad keskmised õhutemperatuurid 6 ja 10 kraadi vahele ning päeval on trend langev ehk 15 kuni 19 kraadi.