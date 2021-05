Tartu linn istutas kesklinna kartuleid

Maha pandi erinevad kartulisordid ning kuna nii kartulid kui kartulipanijad tulid Eesti Taimekasvatuse Instituudist Jõgevalt, siis pandi idanema ka "Jõgeva kollane". Kõige selle eesmärk on maakeskkonda linnainimesele natukene lähemale tuua.

"Iseenesest ongi see väga hull idee ju ja kuna on ju puu- ja köögivilja aasta. Võib-olla keegi ei teagi enam, missugune kartul välja näeb. Paneme maha, et ka linnainimesed näeksid. Minu meelest on siin väga soodne neil kasvada. Kui muidugi see müra ja linnainimene teda segama ei tule," rääkis instituudi teadur Terje Tähtjärv "Aktuaalsele kaamerale".

Kui kartulid õide puhkevad, on samasse parki istutatud lilledel kõvasti konkurentsi.

"Enamus on küll valgete õitega, aga kui lähemalt vaadata, siis ka nendel valgetel õitel on alati erinevus. On kobaras erinevus, on õie suuruses erinevus. Ja mis on kindel, et "Jõgeva kollane" ei ole valge õiega. "Jõgeva kollane" on sellise ilusa roosakas-violetse õiega. Maret on ka punavioletse õiega ja Reet on helesinise õiega," rääkis Tähtjärv.

Suvel, kui avatakse autovabaduse puiestee, plaanib taimekasvatuse instituut sinna külvata ka köögivilju, näiteks tomatit. Mis aga kartulitest sügisel saab, ei ole praegu veel päris selge.

"Võib-olla teeme ka ühise ülesvõtmise, kui on veel midagi võtta. Ja siis miks mitte mõnele lastekodule või kellelegi näiteks. Otsustame hiljem. Praegu ei ole selle peale mõelnud," ütles Tähtjärv.