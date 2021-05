"Olukorrast riigis" arutlesid Ratase peaministriaja kulutuste üle

Eesti Ekspress avaldas sel nädalal artikli, milles analüüsis riigikantselei viimaste aastate kulutusi ning avastas kümnete tuhandete eurode eest oste, mis viitavad lehe hinnangul, et Jüri Ratasel läksid peaministrina sageli sassi riigi, erakonna ja iseenda rahakott.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Indrek Lepiku hinnangul on Ratase käitumises näha mustrit, mis on kandunud üle teistele keskerakondlastele.

"Minu isiklik seisukoht on see, et ma näen siin ikkagi mustrit, mis on laienenud ka teistele keskerakondlastele, kus tegelikult riigi rahakott on olnud ikkagi /.../ nagu preemia selle eest, et sa oled võimu juurde jõudnud ja siis saab seda raha vabalt kasutada. Siin on olnud suuri järellainetusi meedias sel teemal, keskerakondlased on väga jõuliselt asunud Jüri Ratase kaitsele. On räägitud sellest, et ka Eesti Ekspress on siin teadlikult asunud Jüri Ratast mustama selleks, et teda ei oleks võimalik Eesti Vabariigi presidendiks sügisel valida," ütles ta.

"Aga minu meelest see küsimus on palju põhimõttelisem. Ühtpidi need summad riigieelarve lõikes on väikesed, me räägime siin mõnekümnest tuhandest eurost, aga teistpidi on siin selline põhimõtteline küsimus, kuidas meie poliitilised liidrid suhtuvad riigi rahakotti. Siin ka meemiks kujunenud nn joogid autosse tšekk, kus me täpselt ei teagi, mis selle rahaga, nende jookidega tehti, aga seal on palju selliseid kulutusi, kus saaks küsida, kas need kulutused on seotud valitsuse esindamisega seotud või on need ikkagi sellised kaasnevad kulud, mida kõik teised riigipalgalised peavad katma omast taskust, arvestades kas või seda, et mingeid päevarahasid näiteks siselähetustes ka kõrgetele ametnikele ei maksta," lisas Lepik.

Maalehe ajakirjanik Hindrek Riikoja märkis, ühegi seaduse või eeskirja vastu Ratas ilmselt eksinud ei ole. Ta selgitas, et peaministrile tehakse tema töös paljud asjad ette. "Oleme ausad, lõviosa nendest kulutustest, väga paljud asjad, nende hinna või maksumuse sai Jüri Ratas teada tõenäoliselt Eesti Ekspressist. Peaministritöös on suur osa selliseid asju peaministrile ette ära tehtud," rääkis ta.

Riikoja möönis, et artiklis välja toodud kulutuste hulgas on asju, mida võib Ratasele ette heita.

"Kui Jüri Ratas näeb seda, et ta läheb peamiselt oma nõunikega Saaremaale kolmeks päevaks visiidile, kus ametlikke kohtumisi kas ei ole üldse või on väga vähe, siis mingisugune tunnetus võiks ju tekkida, kas me kõiki selliseid asju peame tegema, mida selle visiidi käigus tehti," kommenteeris ajakirjanik.

Riikoja hinnangul on paljud asjad, mida Ratasele praegu ette heidetakse, eelmiste peaministrite kujundatud tavad ja tema hinnangul on ebaaus tuua välja ainult Ratase kulutusi.

"Ajast, kui Taavi Rõivas Reformierakonna esimehena oli peaminister, räägitakse riigikantseleis ju legende sellest, kuidas lennati eralennukitega, väidetavalt vahel isegi helikopteritega, kuidas välisvisiitidele võeti inimesi kaasa ainuüksi sellepärast, et oleks kindlasti olemas pildimaterjali, mida sotsiaalmeediasse üles riputada jne. Selles mõttes ainult Jüri Ratast niimoodi liistule võtta on ebaaus," sõnas ta.

Riikoja lisas, et Eestis ei ole presidenti ja sisuliselt ka peaministrit, kelle mingisugustele otsustele, käitusmitavadele ei saaks teha etteheiteid.

"Ratase kaasuse näite varal peaks kindlasti selliseid asju rohkem läbi mõtlema, rohkem läbi arutama. Kui suure delegatsiooniga peab käima kuskil, siis kas on vaja võtta kaasa nii palju nõunikke, kus tekib tunne, kas tegu on visiidiga või suvepäevadega, mida riigi raha eest tehakse. Sellised küsimused on lihtsad tekkima," ütles ta.

"Aga jutt, mis puudutab seda, kas need on peaministri või Keskerakonna esimehe kulutused - need on summaliselt tegelikult suhteliselt tühised -, aga seal küll jah see küsimus, et kui vaatad rodu riigikogu liikmetest, kellele on viidud lilli või kingitus sünnipäeva puhul, siis on need ikka valdavalt Keskerakonna inimesed," lisas ta.