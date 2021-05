Vaktsineerimisvõimalus alates 16. eluaastast avaneb esmaspäeval kell 19

Esmaspäeval avatakse COVID-19 vaktsineerimisvõimalus pärast tööpäeva lõppu seetõttu, et sel päeval kinnitavad tootjad vaktsiinide tarnegraafikud, mis võimaldavadki õhtul avada uued vaktsineerimisajad juunikuusse.

"Soovime koormust digiregistratuurile vähendada päevasel ajal, mil seda rakendust kasutavad paljud inimesed ka muudel eesmärkidel peale vaktsineerimiseks aja broneerimise," lisas Seer.

"Kindlasti on esmaspäeva õhtul-teisipäeval taas oodata digiregistratuuris järjekordi, sest inimeste huvi vaktsineerimise vastu on suur," ütles Seer.

"Kogemus 40+ vanuserühmale broneerimise võimaldamisega näitas aga, et kui mõned tipptunnid välja arvata, siis aeg, mis inimesel tuleb digiregistratuuri sisse logimiseks oodata, on alla tunni. Ja õhtul ning järgmisel päeval sai juba rahulikult vaktsineerimiseks aega valida ilma igasuguse järjekorrata."

Keskmine ootejärjekord oli neljapäeval 30 minutit, pikim 104 minutit.

Et koormust digiregistratuurile vähendada, paluvad vaktsineerimise korraldajad arvestada, et neil inimestel, kes on juba esimese doosiga vaktsineeritud, ei tule enam uut aega broneerida. Neile on teise kaitsesüsti tegemise aeg juba antud esimese doosi vaktsineerija juures. Ka neil, kes on koroonaviirust juba põdenud, pole samuti põhjust kiirustada – soovituslik on vaktsineerida ühe doosiga mitte varem kui kuus kuud pärast tervenemist.

Uued vaktsiinitarned saabuvad Eestisse iga nädal ning mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi COVID-19 vaktsiini.

Eestis on end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitsnud 400 382 inimest, vaktsiinikuur on lõpetatud 179 002 inimesel. Kokku on tehtud 578 348 COVID-19 vastast kaitsesüsti. Kõigist täisealistest on vaktsineeritud 37 protsenti ning üle 70-aastastest Eesti keskmisena 65 protsenti.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.