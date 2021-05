Tallinna esimeses vaktsineerimiskeskuses kaitsepoogiti päevaga 810 inimest

Mustamäe kultuurikeskuses Kajas tegi esmaspäeval uksed lahti esimene Tallinna vaktsineerimiskeskus. Külli oli üks neist õnnelikest, kes eelmise neljapäeva esimesel tunnil endale vaktsineerimiseks aja sai. Kõigest pärast pooletunnist ootamist.

"Ma ootasin pikisilmi, kuna mul on kolmas trimester ja pigem kuulun riskigruppi. Lõpurasedad võivad põdeda raskemini. Ma igal juhul arvan, et vaktsiin on mulle ohutum kui see, et ma võiksin kuskilt selle haiguse saada, sest mu laps käib koolis," ütles Külli.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis jõuab Külli ka teise doosi saada enne sünnitust ehk sünnitusmajja minnes on olemas maksimaalne kaitse. Külli oleks tahtnud veelgi varem end vaktsineerida, aga ei perearst ega ämmaemand saanud teda selles küsimuses aidata. Nii tuli oodata, kuni avati ajad 40+ vanusegrupile.

Ka Tiiul kulus eelmisel neljapäeval pool tundi vaktsineerimisaja saamiseks. "Hommikul, kui oma arvutiga tööle hakkasin, siis teine arvuti toimetas järjekorras ja polnud probleemi," ütles ta.

Kui märtsis Mustamäel toimunud eakate vaktsineerimistalgutel jäi osa doose üle, siis esmaspäeval jäi tulemata vaid mõni üksik. Küll aga oli neid, kes käisid ukse pealt maad kuulamas, kas oleks võimalik jääkdoosi saada.

"Selline registreerimine toimub niinimetatud mustas nimekirjas. Need, kes tahaksid kiiresti reageerida, siis see võimalus on olemas, aga täna seda ilmselt vaja ei lähe," lausus Lääne-Tallinna keskhaigla arst Kersti Kink.

Märtsikuisest Kajas tegutsemisest on haigla üht-teist õppinud: et vältida inimeste kogunemist, on registreerimislaudu senisest enam.

"Meil alguses oli ainult viis kabiini, kui me tegime seda kevadel. Täna on juba kaheksa valmis pandud. Neid inimesi, kes lahustavad vaktsiini, peab olema piisavalt palju, jällegi sellest sõltub vaktsineerimiskiirus," lausus Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Kaja kultuurikeskuse vaktsineerimiskeskus tööajaks on planeeritud 12 nädalat. Praegu pakutakse seal Pfizeri vaktsiini, uuest nädalast lisandub Jansseni vaktsiin. Kui Jansseni vaktsiini pakutakse lõpuni, siis Pfizeri esimest doosi vaid kuuel esimesel töönädalal.