Ka teisipäeval võib tulla äikest ja tugevaid sajuhooge

Öö vastu teisipäeva tuleb Ida-Eestis valdavalt pilvine ja mitmete vihmahoogudega, mis on kohati tugevad ja ka äike on võimalik. Läänes on üksikuid selgimisi ja sajuvõimalus väiksem, kuid see-eest mitmel pool udune. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3 kuni 9, idas puhanguti 12 meetrit sekundis. Temperatuur on kuus kraadi saartel ja kuni 14 kraadi kagus.

Hommikul on Lääne-Eestis sajuta, kuid mitmel pool on udu. Vihmahood levivad üle Kesk- ja Ida-Eesti põhja suunas, on äikest ja sajuhood võivad olla tugevad. Tuul valitseb põhjakaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 6 kuni 15 kraadi vahele.

Päeval vaheldub Lääne-Eestis pilvisus rohkem ja kohati sajab hoovihma ning rannikul püsib paiguti udu. Ida pool on pilvisem ja sajab mitmel pool, võimalik on ka äike. Loode- ja läänetuul puhub 3 kuni 9, iiliti 11 meetrit sekundis. Temperatuur küündib kõige rohkem 20 kraadini.

Nädal kulgeb edasi mitmete hoovihmadega. Kolmapäeva õhtupoolikul sajuvõimalus väheneb, aga juba neljapäeval levib uus sadu Kagu-Eestist loode suunas.

Ka nädala lõpus ei saa selgele ja kuivale ilmale loota. Päevane keskmine teperatuur jääb üldiselt 14 kraadi ümber, mis tähendab maksimaalseks päevasoojaks siin-seal 17 kraadi.