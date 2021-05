Seer tunnistab ebaõnnestumist digiloo ootejärjekorraga

"Tuleb tunnistada, et meie otsus, kus ooteruum asub patsiendiportaali, mitte digiregistratuuri ees, ei ole õnnestunud. Sellel ajahetkel tundus see hea variant, praegu tagantjärele vaadates otsustaks teisiti," ütles Seer ERR-ile.

Seeri sõnul on töörühm arutanud, kas saaks järjekorralahenduse praegu tõsta ümber patsiendiportaalist digiregistratuuri ette, kuid paraku ei aitaks see hetkemuret lahendada. "Selle tegemine võtaks nii kaua aega, et selle valmimiseks oleks meil praegune ummik lahenenud. Samuti tuleb arvestada, et digiregistratuur on tugevalt läbi põimunud tervishoiuasutuste it-süsteemidega ja seetõttu kiireid lahendusi ei ole," märkis Seer.

"Praegune suur tung ja pikad järjekorrad peaksid lähipäevil lahenema. Seni saab retsepte vaadata eesti.ee-st, eriarstile aja panna telefoni teel ja koroonatesti tulemust vaadata SYNLABi rakendusest testi.me," lisas Seer.

"Palume vabandust nende kasutajate ees, kes peavad ühises järjekorras ootama teiste patsiendiportaali teenuste kasutamiseks," ütles Seer veel.

Möödunud nädala neljapäeval üle 40-aastastele avatud võimalus digiloos end vaktsineerimisele kirja panna on süsteemis tekitanud pika järjekorra, ootejärjekorras on korraga tuhandeid inimesi ja ooteaeg võib olla üle tunni.

Digiloo ummistumine tähendab aga, et süsteemi ei pääse inimesed, kes soovivad siseneda teisel põhjusel, näiteks eriarstile aja panemiseks.