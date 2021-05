Politsei- ja piirivalveamet plaanib oma orkestri koondada

Täna kirjutas Õhtuleht, et peale kaitseväe orkestri on kavas laiali saata ka politsei- ja piirivalveameti orkester.

Orkestri Big Bandi dirigent Siim Aimla ütles, et täna hommikul kohtus politsei ja piiirivalveameti peadirektor Elmar Vaher orkestriga. Vaher selgitas, et siseministeeriumist tuli PPA-le enneolematult suur kärpenõue ja orkester on praegu kärpeplaanis sees.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Janne Pikma ütles intervjuus Kadri Põlendikule, et koos orkestriga otsitakse võimalusi selle tegevuse jätkamiseks.