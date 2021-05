Kolmapäev tuleb taas vihmane

Lähipäevad mööduvad sageli sajuste madalrõhkkondade all, ka kolmapäeval sajab. Sooja on kolmapäeval oodata kuni 12, Ida-Eestis kuni 16 kraadi.

Öö vastu kolmapäeval on pilves, ajuti sajab vihma, paiguti on äikest. Mitmel pool on udu. Tuul puhub Lääne-Eestis loodest 4-10, rannikualadel puhanguti 12-15 meetrit sekundis, Ida-Eestis on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 6 kuni 11, Ida-Eestis kohati kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva hommik on pilves. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Tuul puhub Lääne-Eestis loodest 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, Ida-Eestis on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on 8 kuni 12, Ida-Eestis kuni 16 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 12..18, rannikul kohati 9 kraadi.

Neljapäeva öö pakub sajust puhkust, päeval levib uus sajuala Kagu-Eestist põhja-loode suunas. Öösel on sooja 5 kuni 11, päeval 9 kraadist rannikul 16 kraadini sisemaal. Reedel on sajuhoogude vahel enam selgimisi, kuid tuul on tugevam ja lisab just päeval jahedust.

Laupäeval tuul nõrgeneb järk-järgult, öö on kuiv ja jahe, sooja 4-9 kraadi. Päev tuleb taas sajuhoogudega, aga eelnevatest soojem. Pühapäeval on pilvi ja vihmahooge enam ning õhutemperatuuri amplituud öö ja päeva vahel väiksem.

Eeloleval ööpäeval on lisaks sajuhoogudele kohati veel äikest. Äikese esinemise tõenäosus nihkub järk-järgult ida poole.